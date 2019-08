Mbape otjerao Nejmara sa proslave trofeja

Ren je poveo golom Hunoua da bi Mbape izjednačio, a Di Marija je postavio konačan rezultat meča, u kojem, očekivano, nije igrao Brazilac Nejmar.

On je prisustvovao proslavi, a da li u šali ili u zbilji, Mbape ga je otjerao sa proslave. Prvo ga je Marko Verati zovnuo među saigrače, ali ga je mladi as poslije odgurnuo.

Pogledajte video.

Marco Verratti somewhat uncomfortably dragging Neymar into celebrations as PSG win the Trophée des Champions. @eddie1991razo with the great spot. pic.twitter.com/G5zfHNFM1R

— Get French Football News (@GFFN) August 3, 2019