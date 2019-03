Martovsko ludilo: Vodi li Zajon Djuk do titule?

Nakon večerašnjih utakmica za popunu NCAA turnira, takozvanim "First four" mečevima biće poznate sve 64 ekipe koje će se boriti za titulu šampiona koledž košarke.

Prvi favorit je Djuk sa zacementiranim prvim pikom NBA drafta Zajonom Vilijamsonom. I američki specijalizovani novinari su najviše tipovali na ekipu Majka Kšiševskog. Pored Viljuamsona, tu još dvije velike zvijezde prve godine, Ar Džej Beret i Kem Rediš. Ne smije se zaboraviti ni plejmejker Tre Džons, mlađi brat NBA igrača Tajusa Džonsa koji je sa Blu Devilsima osvojio NCAA naslov. Sa njim su u ekipi bili Džalil Okafor i Džastis Vinslou.

Interesantno da je "USA Today" nagradu za igrača godine dobio Beret ispred Vilijamsona iako je baš Zajon skrenuo najviše pažnje na sebe. Nevjerovatne talente u timu ima Kšiševski, a svi navedeni će naredne sezone biti u NBA. To im omogućava pravilo "one and done" koje se odnosi na igrače čije bitisanje u koledž košarci se završava nakon jedne sezone. Godinama je taj posao najbolje radio Kentakijev Džon Kalipari, ali se i Djuk posljednjih sezona pokazao kao odličan program za "premošćavanje" do najjače profesionalne lige na planeti.

Pored Djuka među nosiocima su Virdžinija, Sjeverna Karolina i Gonzaga. Virdžinija konstantno u vrhu, ali je prošle godine doživjela šok ispadanjem u prvoj rundi turnira. Sistem takmičenja gdje 64 ekipe igraju na jednu utakmicu daje šansu autsajderima. Prošle godine je bajku ispisala Lojola Čikago. Remblersi su stigli do Fajnal fora, a do tamo ih je vodio Dontej Ingram koji sada nastupa u Dži ligi ta Teksas Ledžends.

Lojola ove godine neće ponoviti čudo, jer je nema na završnom turniru. Možda Dža Morant može da napravi nešto slično sa Marej stejtom. Neki analitičari smatraju da ovaj program može među 16 najboljih. Morant je prema novim projekcijama za draft odmah iza Vilijamsona i sigurno će mu ta predviđanja biti dodatni motiv.

Gonzaga je poslije sedam godina konferencijski tron prepustila Sent Merizu. Tim za koji je četiri godine, do ove sezone, nastupao Partizanov Džok Lendejl je šokirao Buldogse. Postavljalo se pitanje da li će ekipa Marka Fjua biti nosilac nakon tog poraza, ali je NCAA komisija ipak odlučila da bude. Lider Fjuove ekipe je Rui Hačimura. Momak iz Japana napreduje iz godine u godinu, a ove je na prosjeku od 20,6 poena i 6,6 skokova. Najveću podršku imaće od Brendona Klarka, Zeka Norvela i Džoša Perkinsa. Ne smije se izostaviti ni srpski biser Filip Petrušev koji je u prvoj sezoni ostavio dobar utisak. Gonazaga uvijek ima internacionalni duh, pa su tu još Kilijan Tili, mlađi brat košarkaša Gran Kanarije Kima Tilija, te još jedan Francuz Džoel Ajaji.

Sjeverna Karolina je dva puta pobijedila Djuk u ovkiru konferencije. Na prvom meču se povrijedio Viljamson, kada mu je pukla patika, a zglob bio dislociran. Tada je cijela Amerika grmila na NIKE što ovoj kompaniji bio loš marketing. Zanimljivu ekipu ima iskusni lisac Roj Vilijams. Na poziciji je jedinice je neukrotljivi Kobi Vajt. Veoma atraktivan igrač, ali i veliki potrošač lopti koji je često van rezona. Prvi strijelac ekipe je Kem Džonson, a talija Tar Hilsa je Luk Mej, čovjek koji je prije dvije godine programu donio titulu svojim poenima.



Možemo da postižemo poene na mnogo različitih načina. Napadamo kroz sredinu, iz tranzicije, kontre, na postavljen napad, šutiramo trojke, idemo do koša, to su stvari koje nismo uvijek imali ovdje. Napredovali smo defanzivno, možemo da prilagođavamo petorke, sve su to znaci napretka. Prije smo uglavnom igrali sa niskom petorkom, sada možemo birati. Imamo dobru sezonu, ali sve zavisi od naredne tri sedmice. Naše samopouzdanje je veliko, trener nas stalno bodri. Mi seniori imamo poseban motiv da se oprostimo na najbolji mogući način – rekao je Mej u susret utakmici sa Ajonom.

Gonzaga bi trebala da ima lagan posao u prvoj rundi protiv Ferlej Dikinson, ali već u narednoj stvari postaju komplikovanije, jer ih čeka pobjednik duela Bajlor – Sirakjuz. Nikom nije lako igrati protiv ova dva programa. I jedni i drugi imaju veliko iskustvo na klupi. Skot Dru vodi Bejlor već 15 sezona, dok Džim Behajm 43 godine obavlja ulogu trenera Sirakjuza. Njegova sezona i privrženost toj taktici može da izludi sve rivale. Zanimljiv duel prve runde biće Market – Marej stejt. Florida stejt je odigrala dobar ACC turnir, došla je do finala preko Virdžinije, ali nije mogla sa Djukom.

Srbi, koji nemaju omiljeni tim, imaće za koga da navijaju. Dio Martovskog ludila su pomenuti Petrušev, Vasilije Pušica (Nortistern), Matija Radović (Hofstra), Andrija Ristanović i Nikša Nikolić (Ajona). Bivši Partizanov đak, Pušica, najbolji je igrač Nortisterna. Vodio je svoje Haskije do devetog nastupa na NCAA turnira. Sa skoro 18 poena blistao je tokom cijele sezone i ovo mu je nagrada da se u seniorskoj godini na pravi način oprosti od koledž košarke. Na startu težak protivnik, Kanzas.

"Nisam želio da završim bez NCAA turnira. Format je težak, pogotovo za male ekipe koje na startu igraju protiv favorita. Kompaktni smo i prijetimo iz različitih oružja. Igramo dobru odbranu, uvijek može da iskoči neki igrač, sedmorica nas je ove sezone ubacivala preko 20 poena. Šuterski smo dobri i svima nezgodni. Nadam se da možemo do nekog izennađenjea", rekao je Pušica.

Branilac naslova Vilanova nema velike šanse da ponovi uspjeh. Džej Rajt je dva puta u posljednje tri godine vodio Vajldketse do titule. Ljetos je ostao bez četiri glavna igrača. Džejlen Branson, Donte Divinćenco, Omari Spelman i Mikal Bridžis su u NBA. I ove godine je uspio da sklopi korektan tim koji predvode seniori Fil But i Erik Peskal. Zajedno imaju tri titule, ali ovaj put, teško mogu do završnice.

Svake godine u Americi je pomama za ispunjavanjem kostura NCAA turnira i prognoziranjem pobjednika. Nikom nije pošlo za rukom da pogodi kompletan turnir za šta slijedi milion dolara. Da li će Zajon i strašni Djukovi frešmeni otići do kraja saznaćemo osmog aprila. Tog dana će se igrati finale US Bank stadionu u Mineapolisu.