Mark Kjuban odlučio: Dres sa brojem 24 više nikad niko neće nositi

"Šokirani smo poražavajućim vijestima o smrti Kobija Brajanta i njegove ćerke Džijane. Kobi je bio ambasador naše igre, legenda i globalna ikona. Iznad svega, bio je voljen i posvećen otac. Njegova zaostavština prevazilazi košarku i naša organizacija je odlučila da dres Dalasa Meveriksa sa brojem 24 više nikad niko ne nosi", stoji u saopštenju Kjubana.

Dallas Mavericks Owner Mark Cuban issued the following statement on the passing of Kobe and Gianna Bryant. pic.twitter.com/Ua41YrvTMZ

