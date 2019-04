Marjanović: Šampionu se ne prijeti

Odbojkaši Borca u četvrtfinalu preskočili su brčansko Jedinstvo i sa 2:1 u pobjedama zakazali duel sa šampionom BiH, ekipom Mladosti.

Znali smo da možemo dalje, ali kada su brčaci izjednačili na našem terenu morali smo da se probudimo, kaže trener banjalučana Mišo Marjanović. Momci su se malo opustili, ali znali smo šta nam je cilj i ostvarili smo ga, dodaje trener Borca.

"Momci su pristupili toj utakmici lako ćemo. S tim da ni ja nisam bio na visini zadatka. Oni su izjednačili, dobili nas 3:2 u petak, u subotu smo ih mi dobili 3:0. Kad smo se malo oporavili i kada se upalio taj crveni alarm, tako da za sad je ok, prošli smo u polufinale", istakao je Marjanović.

Mladost je do polufinala i duela sa Borcem stigla preko Modriče. Svjesni su svi u "crveno-plavom" timu da se šampionu ne prijeti, ali kažu da se neće olako predati. Svake godine idemo po stepenicu više, pa zašto da ove ne iznenadimo, kaže Marjanović. Trenutno se suočava sa sitnim povredama igrača, koje će, nada se, uspjeti da saniraju do utakmice. Imamo nadu da možemo proći dalje, ali to moramo da dokažemo na terenu, jasan je borčev trener.

"Igramo sa Mladosti, nemamo pritisaka. Na nama je da damo svoj maksimum. Nadam se da ćemo dobro ući u utakmicu. Mi sa njima uvijek igramo dobre utakmice. Red bi bio da i mi jednom napravimo nekakvo iznenađenje. Ako ništa bar u toj prvoj utakmici, a za dalje vidjećemo", naglasio je Marjanović.

Utakmica Borac-Mladost igra se u petak u "Boriku", a u finale će ekipa koja prva dođe do dvije pobjede. U drugom polufinalu sastaju se Kakanj i Domaljevac.