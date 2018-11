Marjanović na skok od dabl-dabla, fantastični Marej postigao 48 poena VIDEO

Golden Stejt Voriorsi upisali su desetu, a Los Anđeles Klipersi šestu pobjedu u sezoni u noći između ponedjeljka i utorka.

Los Anđeles Klipersi su na svom parketu sa 120:109 savladali Minesotu koja je tokom većeg dijela prve četvrtine vodila i taj prvi period igre i završila u plusu. Ipak, Klipersi preuzimaju kontrolu nad utakmicom na početku druge četvrtine i čucaju prednost sve do kraja.

U pobjedničkom timu, najbolji je bio Tobajas Haris sa 22 poena i 10 skokova. Isti broj poena imao je i Danilo Galinari, a Lu Vilijams je brojao do 20.

Boban Marjanović je igrao 17 minuta i za to vrijeme postigao 10 poena uz devet skokova i po dvije asistencije i blokade. Miloš Teodosić je na parketu proveo 11 minuta i za to vrijeme ubacio jednu trojku i upisao četiti asistencije.

Sa druge strane Derik Rouz je postigao 21 poen, po 20 su dali Karl Entoni Tauns (+12 skokova za dabl - dabl) i Džimi Batler).

Golden Stejt je slavio protiv Memfis Grizlisa i sa 117:101 došao do desete pobjede u sezoni.

Grizlisi su dobro otvorili meč, vodili (iako minimalno) sve do početka treće četvrtine u kojoj su sve pokvarili postigavši svega 15 poena. To je dozvolilo Golden Stejtu da se rezultatski odvoji i da prednost čuva do kraja.

Voriorse je sa 27 poena predvodio Klej Tompson, Kevin Durent je dodao 22, a Stef Kari 19 poena.

Za Grizlise je Deron Bruks postigao 18 poena, a po 15 su dodali Šelvin Mak i Džeren Džekson.

Pobjedu Denvera protiv Bostona obilježio je u noći između ponedjeljka i utorka Džamal Marej. Slavio je i Toronto koji je kao gost bio bolji od Jute.

Denver je do devete pobjede u sezoni došao na svom parketu u meču protiv Boston Seltiksa koji su savladani sa 115:107.

Prva četvrtina nije nagovještavala ovakav razvoj meča. Nagetsi su bili očajni, a Boston se poiigravao i pogađao sa svih pozicija predvođen Irvingom. Međutim, sve se promijenilo u nastavku i do poluvremena je Denver najavio povratak u duel.

U drugom poluvremenu domaćin uspijeva da dođe do vođstva, budi se Džamal Marej koji je odigrao najbolji meč karijere i Nagetsi ostvaruju devetu pobjedu u sezoni u deset odigranih mečeva.

Džamal Marej ostvario je rekord karijere postigavši 48 poena. Dodao je i pet skokova i četiri asistencije. Iz igre je šutirao 19 od 30 i pet od 11 za tri poena. Nikola Jokić odigrao je samo 27 minuta jer je veoma rano ušao u problem sa ličnim greškama, ali je svejedno bio blizu tripl - dabla. Imao je srpski centar osam poena, deset skokova i osam asistencija.

Jamal Murray records a career-high 48 PTS (19 in the 4th) for the @nuggets! pic.twitter.com/Po1EpmpRfk — NBA (@NBA) November 6, 2018

U Bostonu je najbolji bio Kajri Irving sa 31 poenom uz po pet skokova i asistencija, tri ukradene lopte i jednom blokadom. Irving je iz igre šutirao 13 od 17, a iz šest pokušaja je ubacio četiri trojke.

Toronoto je slavio na gostovanju Juti sa 124:111. Džezere su veoma skupo koštale slabija druga (u kojoj su počeli da gube vođstvo) i loša treća četvrtina nakon toga više nije bilo povratka u ovaj meč.

Toronto je do desete pobjede u 11 odigranih došao uz zanimljivu statistiku. Četvorica igrača postigla su po 17 poena: Odžej Anunobi, Kajl Lauri (+ 11 asistencija i sedam skokova), Serž Ibaka i Fred Vanflit meč su završili uz isti broj poena.

Aleks Burks je predvodio Jutu sa 22 poena. Rudi Gober je zabilježio dabl - dabl sa 14 poena i 12 skokova, kao i Derik Fejvors sa 11 poena i 10 skokova.

Pobjede su u NBA ligi u noći između ponedjeljka i utorka zabilježili i Čikago Bulsi i Oklahoma siti Tander. Oklahoma je na svom parketu sa 122:116 savladala Nju Orleans Pelikanse, dok su Čikago Bulsi slavili na gostovanju Njujork Niksima nakon dva produžetka rezultatom 116:115.