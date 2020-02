Marjanović je koristan i kada ne igra

Džezeri su taj duel dobili sa 123:119, a 31-ogodišnji centar nije dobio priliku da pomogne svojoj ekipi.

Barem ne u toku same utakmice.

Naime, lopta se krajem prve četvrtine "nezgodno" zaglavila iza table, odnosno konstrukcije, a letonski košarkaš Kristaps Porzingis poprilično se namučio da dođe do nje.

The man, the myth, the legend: Boban #MFFL 😂

(via @FOXSportsSW)pic.twitter.com/HEcFFIBARj

— SportsDay Mavs (@dmn_mavericks) February 11, 2020