Marina Ristić ostvarila tripl-dabl u pobjedi Orlova u WABA ligi

Doći do tripl-dabl učinka nije baš najlakši zadatak u košarci, a pogotovo je vrlo rijetko u ženskoj konkurenciji. Međutim, upravo to pošlo je za rukom plejmejkeru Orlova Marini Ristić. Sa 17 ubačenih poena, 10 skokova i 13 asistencija bila je najzaslužnija za drugu pobjedu Banjalučanki u WABA ligi.

Trijumf protiv Trešnjevke 76:55 još je jedan pokazatelj da ekipa raste iz meča u meč. Forma i raspoloženje su na visokom nivou, pa svi s nestrpljenjem čekaju naredne izazove.



“Lijep je osjećaj postići tripl-dabl, ali to je sve zasluga tima. Da nije bilo njih ni ja ne bih ostvarila ovaj uspjeh. Trudimo se da treniramo što bolje i to se vidi na utakmicama. Atmosfera je odlična tako da se nadam da ćemo sa pobjedama to i pokazati”, rekla je Ristićeva.

Da nastupi u regionalnom takmičenju mogu da donesu samo pozitivne stvari njenom timu smatra i trener banjalučanki Dragana Svitlica. Nedavno se vratila i aktivnom igranju kako bi pomogla ekipi i na terenu. Povratak na parket shvatila je, kako kaže, kao veliki izazov.

“Za mene je ovo jedna velika zavrzlama, ali za sada sve dobro izgleda. U suštini ekipa mi mnogo pomaže. Jako dobro su me prihvatili i kao trenera i kao igrača. To je ono što mi puno znači i na terenu i van terena” poručila je Svitlica.

Orlovi će kao i prošle godine biti glavni konkurent Banovićima za titulu prvaka BiH. S obzirom na trenutnu situaciju Svitlica s optimizmom gleda ka ključnom dijelu sezone.

“S obzirom da igramo sve bolje i bolje i s obzirom da nam je svima u klubu isti cilj, mislim da imamo jako dobre šanse da pružimo dobar otpor i vidjećemo ko će osvojiti titulu”, izjavila je Svitlica.

Njene izabranice u narednom periodu neće imati previše vremena za odmor. Već u subotu očekuje ih gostovanje Čeliku u domaćem prvenstvu, dok će u narednom kolu WABA lige dočekati Berou.