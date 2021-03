Mandžukiću prijeti brz oproštaj od Milana

Za dva mjeseca bivši će hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić proslaviti 35. rođendan. Stigao je u Milan našeg Radeta Krunića u januaru na ugovor do kraja sezone. Saradnja će biti automatski produžena i na cijelu iduću, ali samo ako se Rosoneri plasiraju u Ligu šampiona. U četiri nastupa za klub sa San Sira ove sezone još nije postigao pogodak, a razvoj u novoj sredini opteretila je povreda mišića koja se dogodila već dva puta.

Novi ugovor

Ako se Milan ne kvalifikuje u Ligu šampiona Mandžukić će teško do opcije produženja ugovora koju bi tada mogao svojevoljno aktivirati sam klub. Naravno, i to postoji u ugovoru, jer osim obveznog produživanja, stoji zapisano i to da će se ona "plus jedna" godina aktivirati i ako Mandžo zadovolji stroge kriterije jednog od najboljih evropskih fudbalskih klubova.

Italijanski "Calciomercato" naveo je kako je svaka sljedeća utakmica za Mandžukića u Milanu - kvalifikacijska, kada se radi o produženju ugovora. Milan je trenutno na drugom mjestu Serije A, šest bodova iza vodećeg gradskog rivala Intera. Ono što je za Mandžukića još važnije jest to da je njegov klub i šest bodova udaljen od petoplasiranog Napolija koji zasad drži poziciju u Evropskoj ligi za sljedeću sezonu.

Stav kluba

Pomenuti italijanski portal podsjeća da je period od šest mjeseci neigranja nakon odlaska iz katarskog Al-Duhaila učinio svoje, ali sa San Sira će dočekati Mandžukića koji će biti spreman već za sljedeće kolo i dati mu priliku da zaigra. Zasad je stajalište kluba - ne produživati saradnju s Mandžukićem koji će se do kraja sezone boriti za novi ugovor.