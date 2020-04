Mandarić napušta Olimpiju

Posljednjih mjeseci bilo je dosta priče o odlasku Milana Mandarića iz ljubljanske Olimpije, a iskusni biznismen potvrdio je da više neće obavljati uloge predsjednika i vlasnika kluba.



Čini se da je pandemija virusa korona bila kap koja je prelila čašu, a Mandarića je poprilično razljutilo to što igrači nisu pristali na smanjenje plata. Upravo zato, čini se da je rastanak bio jedino rješenje.

"Već sam se spakovao do pola. Vrijeme je da se pozdravimo. U novoj sezoni sigurno neću biti vlasnik, ni predsjednik Olimpije, to je sigurno. Neki igrači od kojih se očekivalo mnogo više razočarali su me. Pokazali su se kao sebičnjaci ili su bili jako tihi i čekali praktično posljednji trenutak da vide kako će stvari da se odvijaju. Očekivao sam malo više solidarnosti i poštovanja. To su mahom igrači koje sam doveo iz drugih sredina gdje su mjesečno zarađivali po nekoliko stotina evra", rekao je Mandarić za slovenački "Dnevnik".

Ipak, obećao je da će učiniti sve da Olimpiji ostane nešto novca po završetku sezone, a nije veliki optimista kada je dolazak novih vlasnika u pitanju.

"I dalje nisam potpuno očajan po pitanju nalaženja novog investitora, mada sam sve više pesimističan. Svi zainteresovani su dobrodošli. U nedostatku istih, svi znamo šta to znači za klub. Ako Olimpija zavisi samo od Milana Mandarića, onda to ništa ne valja. Iscrpio sam energiju, želju i potrošio suviše novca na fudbal. Uradiću sve kako bih obezbijedio novac da se završi takmičenje. Mnogo toga zavisi od različitih okolnosti, ali na njih nemam mnogo uticaja", zaključio je Mandarić.