Maljkovićeva: Ana će igrati, makar i sa "pola ruke"

Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je da je gotovo nemoguće da Ana Dabović ne igra protiv Španije.

Srbija se sa Španijom sastaje u polufinalu Evropskog prvenstva, a Dabovićevoj je u četvrtfinalu, protiv Švedske, pukla kost na šaci.

"Ana je otišla do Urgentnog centra da ljekari preciziraju stanje, šta je to što može da se uradi. Sasvim sigurno je da neće biti potpuno fit. Njoj je pukla kost na šaci. Naš ljekarski tim i u Urgentnom centru čine sve da je osposobe maksimalno za sutrašnju utakmicu", rekla je Maljkovićeva novinarima na prijemu u Gradskoj skupštini.

Maljkovićeva je dodala da će Dabović igrati, makar i sa "pola ruke".

"Znate koliko je Ana bitna u našem timu. Poznavajući je, kao i svaku drugu djevojku iz ekipe, gotovo je nemoguća varijanta da neće igrati, makar i sa pola ruke. Ona je nastavila utakmicu i juče do nekog momenta. Učinićemo sve da ona sutra bude što sposobnija da pomogne reprezentaciji", rekla je Maljkovićeva, koja se osvrnula i na sljedećeg rivala.

"Večeras imamo trening, spremićemo se za Španiju, kao i za svaku drugu ekipu. Ne mijenjamio naš princip. Idemo iz utakmice u utakmicu i pripremamo se od protivnika do protivnika. Ekipa Španije je ubjedljiv favorit, to govore njihovi rezultati. Stalno osvajaju medalje, igračice im igraju u najboljim svjetskim ekipama i u ženskoj NBA ligi. Čeka nas izuzetno težak protivnik. Naša motivacija i naša želja da kada se budemo sastale sa njima da ih već jednom pobijedimo, jer to do sada nismo uradili. Da li ćemo uspjeti, ne znam, ali sigurno znam da ćemo da pokušamo da pronađemo svako rješenje i način da dođemo do toga da ih pobijedimo", rekla je ona.

Maljkovićeva je rekla da je zadovoljna podrškom publike (6.450) koja je u četvrtak podržala srpski tim.

"Očekujem više ljudi sutra, ali zahvaljujem publici na njihovom dolasku i u Zrenjanin i u Arenu sinoć. Uživamo da igramo pred što većim brojem ljudi, što su djevojke već mnogo puta rekle", zaključila je Maljkovićeva.

Polufinale između Srbije i Španije igra se u subotu do 20.30 sati.

Foto: EPA / Aniko Kovacs