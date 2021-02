Maksimović: Nedopustivo je da primimo gol kroz “živi zid”, pojedinci su “ispucali” svoje šanse

Nakon poraza od Dinama iz Batuima, šef stručnog štaba FK Borac bio je ljut na način na koji je njegova ekipa dozvolila sebi da primi gol iz slobodnog udarca za koji kaže da je glavni uzrok novog rezultatskog neuspjeha na pripremama u Antaliji.



“U prvom poluvremenu bila je izjendnačena utakmica. Mi smo počeli duel sa jednim kombinovanim sastavom. Imali smo dvije stopostotne šanse preko Melega i Zakarića koje smo morali da iskoristimo. U drugom poluvremeno nastavili smo sa izmjenama. Međutim, desile su se stvari koje su me potpuno izbacile iz takta I rekao sam igračima u svlačionici da će pojedinci morati da snose posljedice. Primili smo gol iz slobodnog udarca kroz “živi zid” između igrača koji su se sklonili. To je čisti neprofesionalizam i to se ne može oprostiti”, oštrim tonom je govorio Maksimović nakon utakmice.

Maksimović nije štedio kritike.

“Ja ne mogu da im oprostim način na koji smo primili prvi gol. Nakon toga smo se “raspali”, primili smo i drugi gol. Pojedini igrači su “ispucali” sve svoje šanse i u budućnosti će morati mnogo više da se trude da bi je ponovo dobili. Dobro je što se neke stvari dešavaju u kontrolnim utakmicama da znamo na čemu smo. Možda je sada malo “vruća glava”, ali ne vjerujem da će se nešto promijeniti nakon prospavane noći. U profesionalnom fudbalu ne može da se desi da se “živi zid” razmakne. To ne postoji!”, poručio je Maksimović.

Šef stručnog štaba FK Borac ističe da su svi igrači dobili svoju šansu, a protiv Krila Savjetov najavljuje da će po prvi put na teren igrači koji su do sada bili na preventivnoj poštedi.

“Nama su svi igrači spremni za utakmice, ali nismo htjeli bilo šta da rizikujemo. Protiv Krila Sovjetov na teren će Ziljkić, Jovanović i Ćorić. Tokom priprema svi igrači su dobili priliku da se nametnu, imali su svoju minutažu i to je bio rizik koji sam preuzeo nauštrb nekog rezultat.” rekao je Maksimović.