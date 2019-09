Majstorija Nadala oduševila američke medije: Lopticu poslao direktno u komentatorsku kabinu

Nošen dobrim raspoloženjem, Španac je na "Artur Eš" stadionu, najvećem u svijetu tenisa, uspio da kao vid zabave za posjetioce i pripadnike medija pogodi jedan izrazito težak udarac.

Naime, Nadal je sa terena lopticu poslao direktno u komentatorsku kabinu, shodno dimenzijama stadiona poprilično udaljenu.

.@RafaelNadal hit it right into the broadcast booth 🎯 pic.twitter.com/ece2MlB54Y

— SportsCenter (@SportsCenter) September 5, 2019