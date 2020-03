Njeno beživotno tijelo pronađeno je u automobilu u gradiću Valensija, u američkoj državi Kalifornija.

Džozi je imala 40 godina.

Policija je saopštila da ne sumnja da je preminula prirodnom smrću, ali za sada nije poznato od čega je umrla.

The mother of Floyd Mayweather's children was found dead outside her home near L.A.https://t.co/W1q2VfztcB

— The Blast (@TheBlastNews) March 11, 2020