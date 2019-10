Majk Tajson poručio: Vraćam se u ring ali pod jednim uslovom

Objavio je na svom Tviteru video kojim je pokazao da i s 53 godine na leđima i dalje ima ono što je potrebno da nekome u ringu napravi ozbiljnu štetu.

"Ne vraćam se u ring, ali bih mogao, samo platite unaprijed. Volim pričati s novim generacijama boksača", poručio je Tajson.

I’m not getting back in the ring but I could 😂 just paying it forward. Love talking to this generation of fighters. @Justin_Gaethje @OttmanAzaitar . pic.twitter.com/xlW57OJtch

— Mike Tyson (@MikeTyson) 17. listopada 2019.