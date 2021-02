Majk Singer za ATV: Jokić favorit za MVP titulu, rame uz rame sa Džejmsom

Nikola Jokić ove sezone je, bez ikakve dileme, lider Denver Nagetsa, a dosadašnjim partijama istakao je kandidaturu i za MVP priznanje.

Rezultate ekipe Majka Melouna, ali i Jokićeve igre budno prati u tamošnjem “Denver Postu”, a novinar ovog lista Majk Singer za ATV je govorio o dosadašnjem toku sezone. Kaže da Jokić, bez ikakvih problema, može da igra na ovom nivou do kraja.

"Konstatno je tu na granici tripl-dabl učinka, trenutno je po meni, favorit broj jedan ili dva za MVP priznanje rame uz rame sa Lebronom Džejmsom. To je zaista nevjerovatno kada razmislite odakle je Jokić krenuo i gdje je trenutno. Od rezultata i plasmana Nagetsa umnogome će zavisiti njegove šanse da postane MVP. Sada imaju skor kakav imaju, potrebne su im dvije ili tri pobjede da se domognu gornjeg dijela Zapadne konferencije, ali mediji i NBA javnost definitivno gledaju na Jokića kao potencijalno najkorisnijeg igrača lige".

Denver je u odnosu na prošlu sezonu napustilo nekoliko važnih igrača, pa je utisak da se sve vrti oko Jokića. Singer je mišljenja da još neko mora da se pridruži srpskom igraču, ukoliko Nagetsi žele da ponove uspjeh iz prošle godine.

"Nema dileme, Nikoli je potrebna podrška. Eto, prije neku noć je ubacio 43 poena pa je Denver izgubio. Nagetsi su izgubili od Sakramenta kada je Jokić postigao rekord karijere sa 50 poena. Uopšte se ne postavlja pitanje, potrebna mu je pomoć, da li od Marija koga ste spomenuli ili Majkla Potera juniora, Pola Milsepa i Vila Bartona, svi ti momci moraju bolje. Isto tako, Nagetsi imaju sedam novih imena u rosteru, a pauza između sezoma bila je najkraća do sada. Pokušavaju da se uigraju u hodu, novajlije se navikavaju na ligu što nije nimalo lako, pogotovo ove sezone. To možemo da uzmemo kao izgovor za početak sezone, ali od sada Nagetsi moraju da podižu formu, moraju da pomognu Jokiću. Recimo, Mari, imao je mnogo problema sa povredama, skočni zglob, koljeno, lakat i rame i to su stvari koje ga sprečavaju da zaigra kako zna. Nije isti igrač kao u plejofu prošle sezone. Ne znam ni da li je fer da to očekujemo od njega s obzirom koliko je bio nevjerovatan".

Iako navijači ne mogu da prisustvuju utakmicama, Singer poručuje da u Koloradu ljudi obožavaju Jokića, koji je prizeman na terenu, ali i van njega.

"Ovdje ga mnogo vole. On je tako prizeman i pristupačan. Ne postoji tolika zvijezda u NBA ligi i toliko dobar igrač, a da je tako srdačan i prijatan. Vi to dobro znate, on je i te kako zabavan. Kada razgovaram s njim poslije utakmica, uvijek pokušavam da se našalim. Veoma je zabavno pratiti Denver, istovremeno je nevjerovatan košarkaš i zabavna ličnost. Isto tako, Jokić je jedinstven i zato su u Denveru veoma srećni što imaju takvog čovjeka koji stalno pozitivan i koji zrači energijom. Nikola daje sve od sebe, trenira veoma jako, a kada ostali igrači vide svog vođu da se tako ponaša, onda ni oni nemaju drugu opciju. Odgovor na vaše pitanje je, svi volimo Džokera".