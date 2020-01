Majk Meloun o dolasku u reprezentaciju Srbije: To nije tačno

Uoči utakmice između Denvera i Šarlota novinari su upitali Melouna da prokomentariše navode da će raditi sa reprezentacijom Srbije, na šta je on kratko odgovorio:

"To nije tačno".

Kako prenose američki mediji, pretpostavlja se da su pregovori između trenera Nagetsa i Košarkaškog saveza Srbije još u toku.

Malone and the Serbian Basketball Federation have been in discussions about a role this summer but nothing is official. https://t.co/UiAtHPYtOE

— Harrison Wind (@HarrisonWind) January 16, 2020