Majdov: Oduvijek sam imao šampionski mentalitet

Put velikih šampiona popločan je strahovito napornim radom, velikim odricanjem uz poniznost nakon blistavih pobjeda. Zna to najbolje džudista Nemanja Majdov, koji već godinama čini sportska čuda na tatamiju. Dok sanja snove o olimpijskom zlatu, Nemanja niže medalju po medalju sa velikih takmičenja. Novom, srebrnom, okitio se na Evropskom prvenstvu u Pragu, koje mu je, ističe, bila prava provjera pred novi start “Operacije Tokio”, a za poraz od Rusa, Mihaila Igolnikova, kaže da je samo lekcija iz koje će izvuči pouku za budući trijumf.

"Ovo je bio test za Olimpijske igre. Svi najbolji iz Evrope su došli, niko nije izostao. Ja sam u glavi već imao viziju kao da se borim na Olimpijskim igrama. Sve je bilo podređeno tome", rekao je Majdov.

Dok se prisjećao svojih početaka na tatamiju Nemanja kaže da je od malih nogu maštao o najvećim titulama.

“Bio sam uvjeren da ću postati svjetski šampion.”, priča Majdov koji kaže da je u svaku pobjedu i medalju koju je osvojio utkana nemjerljiva porodična podrška.

"Svi koji nas poznaju znaju koliko smo moja porodica i ja uložili u ovo. Nismo bili imućni, krenuli smo od nule. Tu zaista roditeljima skidam kapu. Oni su digli kredite za sport koji nije plaćen, za sport u kojem iz tvoje zemlje niko nije uspio. Sami smo krčili put", objašnjava Majdov.

Kažu da je džudo, na ovim prostorima, danas, popularniji nego ikad. Nemanja je postao sportski uzor mališanima kojih je sve više na tatamiju, a kaže da mu je to jedna od najvećih pobjeda koju je ostvario tokom svoje karijere.

"To mi je i cilj. Da budem uzor djeci. Meni je motivacija kada vidim da me djeca vole. Znam da ne smijem da ih razočaram. Ako ne dam sve od sebe, kako će oni to da shvate. To mi je najveća pobjeda, jer sutra će i moja djeca da znaju ko im je bio tata", kaže proslavljeni srpski džudista.

Za kraj kaže da ne može obećati olimpijsko zlato, svjestan da šampionski mozaik može da pokvati najsitniji detalj, ali poručuje da će učiniti sve što je do njega da ponovo obraduje srpski narod širom planete.