Magija Nikole Jokića: Dva driblinga iza leđa pa polaganje između četvorice igrača

Srpski košarkaš je još jednom pokazao da mu nema ravnog na poziciji centra u NBA ligi, a mogu da mu pozavide i brojni bekovi.

Jokić je opet sjajno proigravao saigrače, ali je u meču sa Sakramento Kingsima posebno oduševio jednom solo-akcijom.

Jokić je poput plejmejkera poveo napad Nagetsa, preveo loptu na protivničku polovinu terena, a onda je uslijedila magija.

Jedan dribling iza leđa, drugi dribling iza leđa i na kraju polaganje kroz reket između četvorice igrača Kingsa.

What Jokic can't do? pic.twitter.com/VDgXItjRLh

— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) December 30, 2019