Maestralni Rubljov srušio Nadala!

Andrej Rubljov savladao je Rafaela Nadala 6:2, 4:6, 6:1 i izborio mjesto u polufinalu turnira Masters serije u Monte Karlu. Bio je to sjajan meč, sa nekoliko nevjerovatnih poena u kojem je Rus pokazao da izrasta u vrhunskog asa. Za mjesto u odlučujućem meču igraće protiv Norvežanina Kaspera Ruda.

Da će biti tvrd orah za Nadala, Rubljov je pokazao već u prvom gemu kada pravi brejk. Osvojio je i svoj servis i poveo 2:0. Međutim, kada se Španac brejkom sa nulom vratio na 2:2 očekivalo se da počne da diktira tempo u meču.

Rus mu to nije dozvolio. Momentalno ponovo oduzima servis „kralju šljake“ i potpuno preuzima kontrolu. Odlično se kretao i sa još tri osvojena gema, Rubljov stiže potpuno neočekivano do prednosti od jednog seta.

Nastavio je u sjajnom ritmu osmi igrač planete. U prvom gemu sada drugog seta oduzima servis Špancu i odlazi na 2:0. Uslijedila je rovovska borba. Rus je u četvrtom gemu spasio brejk loptu i poveo 3:1. Onda je sam imao tri prilike da i drugi put oduzme servis Nadalu, ali se sada treći reket svijeta izvukao.

Nove četiri šanse da se potpuno vrati u drugi set, Rafa propušta u šestom gemu. Rubljov je pokazao mentalnu stabilnost i poveo 4:2. I u sedmom gemu je viđena jedna brejk prilika za Rusa, koji je Nadal neutralisao i smanjio na 4:3. Španac u osmom gemu koristi šansu i konačno poravnava skor na 4:4.

Kao da je to dalo dodatno injekciju samopouzdanja Rafi. Zaigrao je mnogo bolje i sa još dva vezana osvojena gema dolazi do izjednačenja u setovima.

Nije to pokolebalo Rubljova. Set ponovo otvara brejkom. Nadal odmah uzvraća, ali ne popušta ni Rubljov. Ponovo oduzima servis Špancu i vodi 2:1. Konačno je sačuvao i svoj početni udarac i dolazi na dva gema prednosti.

Ni tu ne staje sjajni Rus. Nastavlja da napada i još jednim brejkom stiže do ogromnih 4:1. Svojim servisom dolazi do nedostižnih 5:1. Španac uspijeva da dođe do još jednog gema na svoj servis i to je bilo sve od njega. Rubljev osvaja naredni gem i ostvaruje jednu od najvećih pobjeda u karijeri.

Rubljovu je ovo bio prvi trijumf protiv Nadala, koji ga je savladao u prethodna dva međusobna duela. Ujedno je zaustavio Španca u pokušaju da osvoji 12 krunu u Kneževini.

Rus će, za razliku od duela protiv Nadala, biti veliki favorit u polufinalu. Protiv Ruda je igrao tri puta i sva tri puta pobijedio. U prvom polufinalu igraće Cicipas i Evans.