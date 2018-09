Maestralni Đoković u osmini finala!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković furioznom igrom se plasirao u osminu finala US Opena, pošto je u trećem kolu ubjedljivo savladao Rišara Gaskea sa 6:2, 6:3, 6:3.



Šesti reket svijeta je do trijumfa nad Francuzom došao poslije 130 minuta igre, a za plasman u četvrtfinale i eventualni duel sa Rodžerom Federerom boriće se sa Portugalcem Žoaom Souzom, koji je u trećem kolu nadigrao Luku Puja.

Zaigrao je Nole od starta duela na stadionu “Artur Eš” kako samo on to zna, a kada je tako, onda protivnik, ma kako se on zvao, nema baš mnogo šansi da dođe do iznenađenja. Nije se as Srbije mučio u trećem kolu, što je bio slučaj na duelima protiv Fučoviča i Sandgrena, lako je rješavao poene u svoju korist i Gaske ni u jednom trenutku nije uspio da ga ugrozi.

Doduše, imao je Francuz brejk lopte, stvarao ih je (njih pet), ali nijednu na kraju nije uspio da iskoristi, te nije ni mogao da se nada povoljnom ishodu u duelu protiv veoma raspoloženog Novaka, prenosi Blic.

Šesti reket svijeta ušao je u meč veoma skoncentrisan i motivisan da meč protiv Gaskea što prije riješi. Imao je određenih problema samo u prvom gemu meča, kada je morao da spasava dvije brejk lopte protivnika, no uspio je da se na adekvatan način izbori sa opasnostima koje su ga vrebale u prvim minutima, te je poslije velike borbe došao do prednosti.

Poslije toga je Nole bio sve sigurniji, on je bio taj koji je napadao servis protivnika, što je moralo i da mu se vrati kroz rezultat. Vidjelo se odmah da je Đoković taj koji ima mnogo veće šanse da oduzme servis rivalu, što se dogodilo u četvrtom gemu, kada je poveo sa 3:1.



Koliko je Novak bio dominantan, svjedoči to što je rijetko gubio poene u gemovima, Gaske nije našao način da se izbori sa njim, pa je i ekspresno izubio prvi set. Do vođstva je srpski as došao nakon što je još jednom oduzeo servis rivalu, te je tako želio da pokaže da je on taj koji će se za sve pitati.

Gotovo preslikana situacija viđena je u drugom setu, u kom je Nole bio maestralan. Osvajao je poene blistavim udarcima, Gaske nije znao šta ga je snašlo, pa je za tili čas bilo 3:0. Pokušao je protivnik da se vrati u meč, ali poslije takve brutalne Đokovićeve igre nije bilo povratka.

Stečenu prednost je uspio prilično lako da sačuva, pokušao je još jednim brejkom da ubrza okončanje drugog seta, no u tome nije uspio. Nije to bilo ni od presudne važnosti, jer je na svoj servis bio više nego siguran, pa je sa konačnih 6:3 došao na korak do plasmana u osminu finala.

Slična situacija viđena je i u posljednjem dijelu igre na ovom meču, pošto je Nole čekao priiku kako bi zadao konačan udarac protivniku. Dočekao ju je već u petom gemu, kada je poveo sa 3:2 i tada je priča na ovom duelu bila okončana. Iskoristio je prvu brejk priliku koja mu se ukazala, poslije čega Gaske nije uspeo da se oporavi. Pokušao je da uzvrati već u narednom gemu, imao je dvije brejk lopte, no nijednu nije iskoristio, te je Đoković još jednim brejkom potvrdio prolaz u narednu fazu.

A tamo ga čeka duel sa Žoaom Souzom, koji je u trećem kolu bio bolji od Luke Puja. Bude li uspješan i u tom duelu, plasiraće se u četvrtfnale, gdje ga najvjerovatnije čeka novi epski okršaj sa Rodžerom Federerom.