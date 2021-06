Maestralna partija Jokića, Denver preživio Lilarda i dva produžetka

Skoro svaka utakmica bila je "na nož", pa tako je i ova peta donijela spektakl u pravom smislu te riječi! Spektakl koji je poslije dva produžetka pripao Nagetsima i koji se sada nalaze na pobjedu od prolaska dalje - 147:140!

Prosto je nevjerovatno kako je Denver dozvolio da se igraju dva produžetka. Imali su 22 poena viška u drugoj dionici, zatim i četiri na ulasku u posljednji minut, kao i devet sredinom prvog produžetka, da bi na kraju pri rezultato 140:140 vezali sedam poena i završili posao pred put u Oregon.

Jedna od asistencija Jokića, i to fenomenalna, bila je pri rezultatu 140:140 kada je našao Portera u ćošku, a ovaj trojkom najavio konačan pad Portlanda.

Portlanda koji je preživljavao u ovoj utakmici najviše zahvaljujući Demijenu Lilardu koji je postao prvi igrač u NBA istoriji koji je kombinobvao 55+ poena i 10+ asistencija. Takođe, pogodio je rekordnih 12 trojki.

Lilard je na sve to dodao još i šest skokova, a iz igre je imao nevjerovatan procenat šuta 17/24 i ubacio je devet od 10 slobodnih bacanja. Ono najvažnije za njegov tim - pogodio je trojku za 121:121 i odlazak u prvi produžetak gdje je novom trojkom na 6,4 sekunde do kraja izjednačio na 135:135.

Međutim, Lilard nije mogao ništa protiv pomenutog Jokića koji sada u međusobnim susretima vodi 19:12 u pobjedama, a vredi pomenuti da su Srbinu najviše pomagali Monte Moris sa 28 i Majkl Porter sa 26 poena i 12 skokova.

38 PTS | 11 REB | 9 AST | 4 BLK

He does it all. #MileHighBasketball pic.twitter.com/6g73CPfNRO

— Denver Nuggets (@nuggets) June 2, 2021