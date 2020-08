Ludnica u Marseju: Navijači Olimpika proslavili poraz omraženog rivala, oglasio se i kapiten

Naravno u pitanju su navijači Marseja, omraženog rivala Parižana koji su sa velikom pažnjom ispratili finale.

Čim se završila utakmica u Lisabonu, pristalice bivšeg šampiona Evrope izašle su na ulice Marseja da proslave trijumf Bajerna.

Marseille fans let off fireworks in celebration of PSG losing the Champions’ League final. pic.twitter.com/if7NIllx7B

— Get French Football News (@GFFN) August 23, 2020