"Luđi" od Kirjosa: Izgubio meč pa reket bacio preko tribina!

Prevarili ste se!

Kirjosov zemljak Akira Santilan je definitivno još "luđi".

Mladi Australijanac (22) teško da će ikada dospjeti u žižu javnost zbog teniskih kvaliteta, ali zbog incidenata i skandala je poznat širom svijeta.

Za Santilana se čulo tokom kvalifikacija za prošlogodišnji Vimbldon, kada je propustio dvije meč lopte, a onda izgubio od Belgijanca Rubena Bemelmansa. Akira je izašao sa terena i, jedan po jedan, izlomio sve svoje rekete!

Absolutely gutted Akira Santillan...World No. 205 loses in 2nd Round of Wimbledon qualifying 12-10 in 3rd set...Has massive meltdown destroying all of his racquets...Walked off court saying he should retire...Feel for the guy #Wimbledon pic.twitter.com/3YY6kS9f31

— John Horn (@SportsHorn) June 26, 2019