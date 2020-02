"Ludilo" na zakucavanjima, Derik Džons šampion

Mnogo su već vidjeli Gordona kao šampiona, nakon što je uspio da preleti i zakuca preko Bostonovog diva, Tako Fola.

Ipak, za ovo kucanje dobio je 47 poena od sudija, pa mu ni 247 poena ukupno nije bilo dovoljno za pobjedu.

Finale takmičenja bilo je jedno od najuzbudljivijih ikada, i Gordon i Džons su za nevjerovatna zakucavanja dobijali maksimalne ocjene.

Neki su čak smatrali da obojica zaslužuju da budu šampioni.

Mnogi su na društvenim mrežama prokomentarisali da je Gordonu ukradena pobjeda nakon nestvarnog poteza.

Ovo je na kraju bilo zakucavanje koje je Džonsu donijelo trijumf.

THE DUNK THAT WON THE DUNK CONTEST FOR DERRICK JONES JR. 😱🔥 pic.twitter.com/Cr7mJ0wbg5

— SportsCenter (@SportsCenter) February 16, 2020