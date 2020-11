Lučić za ATV: Igranje za Partizan je čista ljubav

Ove sezone Vladimir Lučić igra sjajnu košarku i spada među najbolje igrače Evrolige. Slobodno možemo reći da je u najboljoj formi od svih srpskih košarkaša, a i njegov Bajern je otvorio sezonu na pravi način. Bavarci su upisali maksimalne tri pobjede u prvenstvu, a u Evroligi su na skoru 6-2. Gostujući u ATV jutru Lučić sa strane ostavlja svoj učinak.

- Nikada nisam stavljao sebe ispred tim. Bitno je da pobeđujemo, a moja statistika me ne zanima previše - rekao je srpski reprezentativac za ATV.

O virusu korona ne želi da razmišlja, kaže da ne prati medije i pisanja o pandemiji, ali opet ne može da ignoriše šta se dešava oko nas.

- Navikli smo se na mjere. Testiranja su 48 sati prije svake utakmice. Putovanja nisu otežana, jer nema standarnih aerodromskih gužvi - dodao je krilni igrač Bajerna.

Najveća promjena su utakmice bez publike.

- Tu su najviše oštećeni timovi koji crpe snagu iz domaćeg terena. Vidjelo se na nekim primjerima, recimo Makabi i Fenerbahče. Te ekipe nemaju mogućnost da izvuku dodatnu energiju od navijača - objasnio je Lučić.

Bajern nije klub koji ima neograničene resurse kao što se misli. Finansijski nije pod rukom fudbalskog kluba tako da je budžet ograničen.

- Postoji tu još detalja. Porez je u Njemačkoj jako visok i klubovi ne mogu da daju neto plate kao u drugim zemljama. Tu je Bajern nekoliko koraka u zaostatku u odnosu na najveće klubove. Rezultati su sada dobri, podigli smo samopouzdanje i očekujem da iskoristimo priliku za nešto više, naravno, ukoliko nam se ukaže. Prošla sezona jeste bila ispod očekivanja, ali otkako sam došao u Minhen, pravimo uspjehe - rekao je Lučić.

Rekao je da Minhen može da se poredi sa Valensijom koju smatra jednim od najljepših gradova svijeta. Posebne emocije su rezervisane za period u Partizanu. Kaže, godine su nekako brzo prošle od odlaska iz Beograda.

- Taj dio karijere je najljepši. To je bila čista ljubav prema košarci. Tako misle i ostali, jer sam sa mnogima u kontaktu. Imali smo slična interesovanja, bili smo željni pobjeda. Dobro smo se družili, u to vrijeme Partizan je bio najdominantniji. Osvojili smo titule, a vrijeme je zaista brzo prošlo. Kakav je to tim bio, pogledajte samo ugovore koje su potpisali Bogdan Bogdanović i Davis Bertans u NBA ligi - rekao je Lučić.