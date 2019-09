Loris Karijus novim kiksom nadmašio samog sebe

Bešiktaš je na startu Lige Evrope izgubio od Slovana rezultatom 4:2, a u sivilu turskog tima dominirao je Loris Karijus.

Čak četiri puta je morao Karijus loptu da vadi iz mreže u Bratislavi, a za prvi gol je i direktan krivac poslije bizarne reakcije. Golman Slovana izbio je loptu koja je padala duboko na polovinu terena Bešiktaša. Želeći da otkloni opasnost, Loris Karijus je istrčao i pokušao da glavom izbaci ispred Andraza Šporara, ali mu je samo "asistirao".

Karius at it again 😂😂🤦🏾‍♂️#SLOBES pic.twitter.com/3ISpdECM45

— Duncan 🥇 (@keshwizzi) September 19, 2019