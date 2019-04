London drhti: Tadić poslije Madrida i Torina drži novi čas

Fudbaleri Ajaksa, na čelu sa srpskim reprezentativcem Dušanom Tadićem, pokušaće da nastave evropsku bajku u Londonu protiv Totenhema u prvom duelu polufinala Lige šampiona.

Novi stadion "Pijevaca" nova je prilika za srpskog reprezentativca i "vrtić" iz Amsterdama za fudbalski čas, kakav su vidjeli giganti Real Madrid (1:4) i Juventus (1:2) na svojim terenima u prethodne dvje runde elitnog takmičenja.

Baš zbog tih izdanja praktično cijela Evropa ima samo jedno pitanje – može li sadašnja generacija "kopljanika" da ponovi uspjeh one iz 1995. godine koja je osvojila "ušati trofej"?

Sličnosti u ta dva mlada i talentovana tima ima mnogo, ali pita se i Totenhem, koji je kroz dramu eliminisao jednog od favorita za osvajanje pehara Mančester Siti i to bez najboljeg igrača i strijelca Harija Kejna.

Ipak, sada će morati i bez junaka izbacivanja "Građana" Hjeon Mina Sona zbog suspenzije, pa sav teret u napadu pada samo na Fernanda Ljorentea.

Ali kako god, Dušan Tadić je najvažniji čovjek u uspjesima kluba iz Amsterdama tokom ove sezone.

Pored njega su u timu zablistali mladi Frenki de Jong i Matijas de Liht, a srpski reprezentativac je pred meč sa Totenehmom u Ligi šampiona najzanimljiviji engleskim medijima koji ga pamte iz vremena dok je igrao u Sautemptonu.

Kao najavu utakmice protiv Totenhema "Dejli Mejl" je donio opširan intervju sa Dušanom Tadićem.

Uz podsećanje na Tadićeve dane u Sautemptonu, igrače sa kojima je dijelio svlačionicu i činjenicu da Klod Puel i Maurisio Pelegrino nisu bili ljudi sa kojima je Tadić mogao dobro da funkcioniše pomenuti list je dodao i da je Srbin odlučio da ode iz Sautemptona mnogo prije nego što je u klub došao Mark Hjuz.

"Oduvjek sam volio tradiciju koju ima Ajaks i od kada sam u klubu jasno mi je da je ona još fascinantnija nego što sam mislio. Ponekad samo sjedim i gledam omladince kako treniraju i uživam. To je mjesto totalnog fudbala koji je počeo još sa Johanom Krojfom i koji još uvijek možete da vidite. Nikada nisam vidio mlade igrače poput De Jonga i De Lihta u svom životu, ne samo po pitanju fudbalskog kvaliteta već i mentaliteta koji nose. Otišli smo na mečeve sa Realom i Juventusom i uopšte nisu bili nervozni. Samo potpuno uvjereni u uspjeh. Takav stav ne možete da kupite. Nije mi strano da vidim tako hrabre i samouvjerene mlade igrača čak i pred polufinale Lige šampiona. To je u Ajaksovoj DNK. Apsolutno ne misle o pritisku, uvijek igraju svoju igru i pokušavaju da nametnu dominaciju. Nije problem čak i kada praviš greške. Jedino kada će trener biti nezadovoljan je ako ne pokušavaš. Zato sam se osjećao sigurno u Madridu, to je jednostavno bio trenutak inspiracije", objasnio je Tadić.

Kako bi objasnio filosofiju Ajaksa, Tadić je kao primer iskoristio svoj šut za 3:0 protiv Reala.