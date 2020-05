Lodi među zaraženima

Fudbaler Atletiko Madrida Renan Lodi pozitivan je na virus korona, pa će narednih 15-ak dana morati da provede u izolaciji.

Prema pisanju madridskog AS-a, Brazilac je još u martu pokazivao neke simptome, ali se nije testirao. Međutim, dolaskom u Atletikov trening centar, na početak priprema za nastavak sezone, utvrđeno je da je među zaraženima. To bi moglo da predstavlja problem i za La Ligu. Španski klubovi u ponedjeljak su se vratili treninzima, a prvo kolo u nastavku zakazano je za 18. jun. Ipak, sada je pitanje da li će to biti moguće. On je pružio sjajnu partiju u meču osmine finala lige šampiona protiv Liverpula, kada su "jorgandžije" slavile na "Enfildu".