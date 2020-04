"Ljudi su nam ležali u agoniji i umirali u čekaonici, Đokovićevom donacijom oživljavamo srce naših reanimacijskih aktivnosti"

Donacija Novaka Đokovića od milion evra italijanskom gradu Bergamu koji se nalazi u epicentru žarišta smrtonosnog virusa korona doslovno spasava živote ugroženih. To je, između ostalog, rekao Peter Asembergs, jedan od medicinskih zvaničnika iz Bergama, koji je istakao da je pomoću novca koji je srpski as uplatio obim bolničkih kapaciteta uveliko uvećan, kao i da je nabavljena preko potrebna oprema.

- Njegovom donacijom doslovno spasavamo živote. Povećavamo sobe, jer to nam je nužno s obzirom na to da su nam do sada ljudi u agoniji ležali, pa i umirali u čekaonicama. Zatim, kupujemo aparate, od defibrilatora do monitora, kao i nužnu zaštitnu opremu za osoblje - poručio je Asembergs.

Ono što je možda i važnije od same donacije, jeste to što su mnogi poučeni Novakovim primjerom učinili isto kako bi pomogli ovom gradu u provinciji Lombardija.

- Đokovićev dar, ali i ono što je rekao nakon što je donirao milion evra, pokrenuli su lavinu. Donacije su krenule sa svih strana. Za manje od 48 sati poslije objave o Novakovoj donaciji i njenom iznosu, dobili smo deset miliona evra. Svoje velike priloge, između ostalih, dali su pjevač Robi Fakineti, trofejna plivačica Federika Pelegrini - ističe Italijan važnost Đokovićeg gesta.

Pošto je Asembergs lično vodio komunikacija sa Novakom, prenio je i njegove riječi kojima je propratio velikodušno donaciju.

- Iskreno, meni uopšte nije važno da li ćete to objaviti i ne mora se znati da sam ja uopšte išta dao, a kamoli koliko. Osim, naravno, ako smatrate da će objavljivanje takve informacije podići svijest i kod drugih potencijalnih donatora da učine isto što i ja - rekao je Asembergs.n

EPIDEMIOLOG Predrag Kon, ponovo se oglasio u vezi Novakove nedavne izjave o vakcinaciji.

- Ja sam jedan od Novakovih najvatrenijih navijača i želim mu sve najbolje. Savjetovao sam mu jednostavno da o vakcinaciji ne govori. Žao mi je što nisam imao prilike da imam neki uticaj na njega i objasnim mu da je imunizacija nešto što je sačuvalo najviše života i nešto što predstavlja osnovu zdravlja ovog stanovništva - istakao je Kon.

RODIK: A KAD DOĐE GREND SLEM?

Đokovićeva izjava o vakcinaciji podigla je mnogo prašine prethodnih dana, a tim povodom se oglasio i Endi Rodik i izrazio sumnju u stav našeg tenisera.

- Ne moram da se slažem sa njim. On zna da će morati da donese odluku u jednom trenutku. Baš me zanima koliko će da potraje njegova vjera ako bude morao da propusti grend slem jer neće da se vakciniše - rekao je Rodik.

