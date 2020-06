Ljekari otkrili kako će pokušati oporaviti Mihaela Šumahera

Francuski kardiolog Felipe Menaš iznio je način na koji će pokušati pomoći Mihaelu Šumaheru, legendarnom vozaču Formule 1, koji je 2013. godine stradao na skijanju i od se pretpostavlja da je u komi. Potupnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju nema, ali porodica zajedno s ljekrima pokušava učiniti koliko može.

Menaš kaže da je da će pokušati regenerisati Šumaherov nervni sistem.

Sa druge strane italijanski ljekar Nikola Ačari mišljenja je da je Šumahrerov probelme i atrofija mišića usljed nedostatka fizičke aktivnosti. On tvrdi da je potpuno teško prognozirati šta bi donijela Menašova metoda.

- U proteklih 20 godina nauka je postigla ogroman napredak na polju liječenja matičnim ćelijama, no to ne može promijeniti činjenicu da i dalje ne znamo previše kako to utječe na ljudski mozak. Iz tog razloga ne možemo kazati kakve rezultate će donijeti ovaj tretman, istakao je Ačeri.