Po tradiciji, fudbaleri Liverpula nosiće ih u posljednjem kolu Premijer lige.

"Redsi" igraju sa Kristal Palasom u meču koji bi mogao da im obezbijedi učešće u Ligi šampiona.

🔴 𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗘𝗗𝗦 🔴

Our new @nikefootball kit is inspired by the move to an all-Red kit in the ‘60s 👌 @LFCRetail 👌

— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2021