Najveći ikada: Lionel Mesi rekordni šesti put osvojio Zlatnu loptu

Mesi je po šesti put izabran za najboljeg igrača na svijetu, čime je ostavio iza sebe Kristijana Ronalda, koji ima pet Zlatnih lopti. U Parizu pred brojnim zvanicama iz svijeta fudbala, Argentincu je nagradu uručio njegov prethodnik, prošlogodišnji dobitnik, Luka Modrić iz madridskog Reala.

