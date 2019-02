Lindzi Von završava karijeru

Američka skijašica Lindzi Von riješila je da završi profesionalnu karijeru u 35. godini života.

Von je tri puta u karijeru osvajala medalje na Olimpijskim igrama, a ima i sedam medalja sa Svjetskih prvenstava.

Amerikanka je kao razlog okončanja navela to da njeno tijelo jednostavno više ne može da izdrži potrebne napore.

Poslije mnogo neprespavanih noći prihvatila sam to da ne mogu da nastavim. Takmičiću se na Svjetskom prvenstvu sljedeće nedjelje u Švedskoj i to će biti moje posljednje trke u karijeri. Posljednje dvije nedjelje su bile veoma emotivno iscrpljujuće, kao nikada do sada u mom životu. Borim se da shvatim realnost koju mi tijelo govori i da ne slušam moj mozak i srce koji mi govore na šta sam sve spremna. Ovo je nesrećna realnost u kojoj moj um i tijelo nemaju isto mišljenje", navela je Von.

Von će zbog penzionisanja ostati četiri pobjede od rekorde Ingemar Stenmark od 86 pobjeda na Svjetskim kupovima, a Amerikanka je inače osvajanjem bronzane medalje u Koreju postala najstarija osvajačica medalje na Zimskim olimpijskim igrama svih vremena.