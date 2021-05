Liga Evrope: Viljareal prvi put u istoriji u završnici

Fudbaleri Viljareala spriječili su englesko finale i prvi put su izborili plasman u završnicu Lige Evrope.



Španski tim je u revanšu odigrao neriješeno bez golova na gostovanju u Londonu protiv Arsenala i plasirao se u finale.

Arsenal je imao nekoliko šansi tokom meča, a Pjer Obamejang je dva puta pogodio stativu, ali nije uspio da zatrese mrežu, pa je Viljareal otišao u završnicu.

Bila je ovo slatka osveta Unai Emerija svom bivšem klubu i još jednom je pokazao da je majstor za Ligu Evrope.

U drugom meču sve dileme su bile riješene u 39. minuti kada je Edison Kavani doveo Mančester Junajted u vođstvo.

Roma je do kraja uspjela da preokrene i dođe do pobjede 3:2, ali joj je to bila slaba utjeha.

U strijelce se upisao i Edin Džeko.