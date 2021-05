Levandovski u 90. minuti srušio rekord Gerda Milera

Levandovski je ove sezone postigao 41 gol i prestigao legendarnog Gerda Milera.

Legendarni njemački napadač je postigao 40 golova u sezoni 1971./72., a do rekorda je napadač Bajerna stigao u 90. minuti.

THERE IT IS!!!

LEWANDOWSKI'S RECORD-BREAKING GOAL 🔥

AMAZING! pic.twitter.com/HOdzJ4A2eH

— ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021