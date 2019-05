Lejkerse trese skandal: Medžik Džonson maltretirao zaposlene, pili lijekove zbog njega

Nije lako biti navijač LA Lejkersa u posljednje vrijeme... Mnogo toga je loše krenulo, a Medžik Džonson povukao se sa svoje funkcije. Sada se našao u centru skandala.

Američki ESPN otkriva da je sada već bivši predsednik tima iz LA zlostavljao zaposlene u klubu. On je otišao prije dvije nedjelje, a onda je udario na sve u klubu. Pokušao je da zaštiti sebe, i pravio se da on sve radi odlično.

Ipak, prije nekim izvorima, Medžik je žestoko maltretirao zaposlene. Zastrašivanjem i klasičnim mobingom je gradio autoritet, prenosi ESPN koji je za potrebe priče razgovarao sa više od 20 sadašnjih i bivših radnika u klubu.

U takvoj atmosferi zaposleni su dobijali napade panike i morali su da piju lijekove za smirenje.

"Svaki dan ideš na posao sa užasnim osećajem. Teško je izbrojati napade panike u posljednjih godinu dana zbog svih s*anja koja su se dešavala", kaže jedan od zaposlenih koji je visokopozicioniran u klubu.

On je takođe dovodio igrače bez znanje struke, a nije dovodio ni tip košarakša koji odgovara Lebronu Džejmsu.

Medžik je na kraju pokušao da se "opere".

"Mislite da bi mi Džini Bas (vlasnica Lejkersa) dozvolila da zlostavljam zaposlene? Mislite da bi me držala na tom mjestu da je tako bilo? Mislite da Džo Mekormak (advokat kluba) ne bi reagovao? To se nikad nije desilo! Ja sam osoba koja okuplja ljude, sve zaposledne. Nikad nisam maltretirao nikoga i nikad to neću raditi", poručio je Medžik.

On je dodao da je jednostavno tražio da ljudi preuzmu više odgovornosti.