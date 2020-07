Legende Partizana šokirane: Malbaša nikad nije ličio na kriminalca!

Nikola Malbaša (42) nikad nije ličio na kriminalca niti na čovjeka koji je u stanju da nekoga ubije, poručuju legende Partizana! Ljubiša Tumbaković (67), Milivoje Ćirković (43) i Ljubinko Drulović (51) šokirani su informacijom da je nekadašnji fudbaler crno-belih osumnjičen za pokušaj ubistva.

Malbaša je trenutno u pritvoru nakon što se predao policiji. On se tereti se da je 8. jula u Bačkoj ulici u Zemunu ušao u automobil narko-dilera Igora N. (47) i više puta ga ubo nožem u stomak, nakon čega je pobjegao. Zbog toga je za njim raspisana potjernica, a on se u nedjelju popodne sam prijavio u sjedište beogradske policije. Što se tiče napadnutog Igora N., on je van životne opasnosti i oporavlja se.

Dobar za saradnju

Ova šokantna vijest veoma je iznenadila sportsku javnost u Srbiji, kao i ljude s kojima je Malbaša sarađivao tokom fudbalske karijere. Njega je u Humsku 2002. godine iz Hajduka iz Kule doveo Ljubiša Tumbaković, koji ga je potom trenirao i u kineskom Šandongu. Sadašnji selektor Srbije zatečen je informacijom da je bivši fudbaler osumnjičen za pokušaj ubistva.

"Malbaša se sasvim normalno i korektno ponašao, bio je profesionalac. Nikad s njim nikakav problem nisam imao i za mene je to što se pojavilo u javnosti iznenađenje. Šta je njega nateralo da to uradi, kakva muka ga je pritisla, stvarno ne znam. Nismo bili u kontaktu još od perioda kada sam mu bio trener u Šandongu. Zapravo, od tada ga više nikad nisam vidio, pa nisam bio upoznat s dešavanjima u njegovom životu. Ostao mi je upamćen kao vrlo dobar za saradnju. Uz njega mi ne ide da tako nešto može da uradi", poručuje Tumbaković za Informer.

Malbaša je prije ovoga navijačima Partizana ostao u sjećanju kao jedan od članova čuvene generacije koja je 2003. godine senzacionalno eliminisala Njukasl i igrala grupnu fazu Lige šampiona s Real Madridom, Portom i Marsejom. Njegov saigrač iz tog vremena Milivoje Ćirković kaže da niko od bivših saigrača ne zna u kakvim poslovima je bio Malbaša.

"Otkako smo se razišli iz Partizana, sretali smo se u gradu s vremena na vrijeme, ali nismo se družili i bili u kontaktu. Posljednji put sam ga vidio u Zemunu prije godinu i po dana. Kada sam ovo čuo, šokirao sam se. Nisam znao u kakvim je poslovima, niti sam mogao da pretpostavim da može tako nešto da se desi. Za vreme igračkih dana u Partizanu družili smo se, ali nakon toga otišao je svako na svoju stranu. I bivši saigrači iznenađeni su ovim vijestima, a šta je istina, pokazaće istraga - naglašava Ćirković.

Vrijedan mladić

Osim u Partizanu, kontroverzni fudbaler igrao je još za Mladost Apatin, Hajduk iz Kule, Terek iz Groznija, AEK iz Atine, Koblenc i pomenuti Šandong. S njim u Partizanu igrao je i bivši selektor Srbije Ljubinko Drulović, koji kaže da u to vrijeme nije bio problematičan.

"Kada sam došao u Partizan, imao sam 35 godina, a Malbaše se sećam kao jednog vrijednog mladića i dobrog fudbalera. Zajedno smo u Partizanu proveli tih godinu dana i poslije toga se više nikad nismo sreli. Šta je radio u životu i u kakvim poslovima je bio, stvarno ne znam", zaključuje Drulović.

Danas na saslušanju

Nikola Malbaša danas će se u prisustvu advokata pojaviti na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Za sada se još uvijek ispituje da li je nekadašnji fudbaler bio narko-diler ili zavisnik od narkotika. Mediji su pisali da je vjerovatno riječ o nekim neraščišćenim računima između Malbaše i oštećenog Igora N.