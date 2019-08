Legendarni Vesli Snajder okačio kopačke o klin

Ovaj sjajni igrač karijeru je počeo u Ajaksu iz kojeg je u transferu vrijednom 27 miliona evra prešao u Real Madrid, a nakon toga još je igrao za Inter s kojim je bio na vrhuncu karijere - osvojio Ligu šampiona, Seriju A i Kup Italije u istoj sezoni, 2009-10, da bi nakon toga igrao za Galatasaraj, Nicu i Al Garafu.

🇳🇱 Eredivisie

🇳🇱 KNVB Cup x 2

🇪🇸 La Liga

🇮🇹 Serie A

🇮🇹 Coppa Italia x 2

🏆 Champions League

🌍 Club World Cup

🇹🇷 Super Lig x 2

🇹🇷 Turkish Cup x 3

🔶 World Cup runner-up

🔶 World Cup third place

🔶 Most Assists at Euro 2008

🙌 Happy retirement, Wesley Sneijder. pic.twitter.com/PvHUMMZQhK

— bet365 (@bet365) August 12, 2019