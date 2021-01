Legendarni teniser vjeruje u dominaciju Đokovića i Nadala

Nekadašnji španski teniser Aleks Koreča smatra da ni ove godine neće biti promjena u vrhu "bijelog sporta", te da će dominaciju nastaviti Novak Đoković i Rafael Nadal.

Dominik Tim, Danil Medved, Aleksandar Zverev… pokazali su da su ravnopravni sa ovim dvojcem. Ipak, 46-godišnjak iz Barselone smatra da će na najvećim turnirima i u 2021. godini dominirati Nole i Rafa.

"Iskreno, mislim da će Đoković i Nadal biti i dalje na vrhu. Usudio bih se da kažem da će njih dvojica osvojiti makar po jedan Grend slem", rekao je nekada drugi teniser svijeta, a prenose Novosti.

Dotakao se i onih tenisera koji bi trebalo da budu najveća prijetnja Srbinu i Špancu.

"Od onih koji bi mogli da se domognu pehara, tu je prije svih Danil Medvedev, on je blizu tog cilja. Dominik Tim će i dalje biti veoma težak protivnik za sve, posebno jer sad ima iskustvo iz Njujorka, zna da može i to mnogo pomaže. Izuzetno je snažan i iskusan, igra dobro na svim podlogama. Biće teško zaustaviti ga", kaže on.

Koreča navodi da bi iskorak ove sezone mogao da napravi i Grk Stefanos Cicipas.

"Volio bih da korak naprijed načine i Feliks Ože-Alijasim i Denis Šapovalov, oni mi se kao igrači jako dopadaju. Stefanos Cicipas je još jedan igrač koji bi mogao mnogo toga da uradi", zaključio je Španac.