Legendarni Ronaldo: Žao mi je, izvinjavam se svim majkama

Brazilac Ronaldo, kojeg fudbalski fanovi kolokvijalno zovu "pravim" Ronaldom, dao je veliki intervju za Sports Illustrated u kojem je govorio o svojoj karijeri.

Ronaldo je, između ostalog, prokomentarisao i svoj sad već legendarni potez na Svjetskom prvenstvu 2002. godine. Uoči polufinalne utakmice protiv Turske šokirao je svijet užasnom frizurom. Ronaldo je obrijao glavu, a ostavio je tek malo trokutasti dio kose iznad čela što je i u vrijeme kad nije bilo društvenih mreža bilo glavna tema u svjetskim medijima.

Ali, Brazilac je time postigao tačno ono šta je želio. Naime, uoči te utakmice napadač brazilske reprezentacije imao je dosta problema s mišićem o čemu se počelo šuškati među brazilskim novinarima.

"Nisam želio da to bude glavna tema na press-konferenciji pa sam se odlučio tako ošišati i zaokupiti pažnju novinara. Nisam želio da se priča o povredi. Pitao sam suigrače kako im se čini frizura i svi su mi rekli da je užasna i da se ošišam do kraja. No, uspjelo je, pričalo se samo o njoj", rekao je Ronaldo i u šali dodao:

"Žao mi je. Izvinjavam se svim majkama čiji sinovi su se zbog mene tako ošišali."

Njegovim golom u 49. minuti Brazil je pobijedio Tursku 1:0, a Ronaldo je u finalu zabio oba gola protiv Njemačke (2:0), donio Brazilu peti naslov svjetskog prvaka i turnir završio kao Zlatna kopačka s osam golova.