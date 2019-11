Legendarni MMA borac Dušan Džakić u opasnosti da izgubi oko

Bogu hvala na svemu. Sada je doslo do toga da se vodi borba da se oko uopste i sacuva, ali kazem opet Bogu hvala na svemu. Danas je bila prva operacija , hirurg je dao sve od sebe, za sedam dana je sledeca, ona presudna, gde ce tim lekara i hirurg probati da sacuvaju vid. Ne ljutim se, nisam besan, nisam tuzan. Prihvatam posledice mnogih losih stvari koje sam radio, pricao ili mislio, ova je prouzrokovana cestim razmisljanjem da odradim nekad jos samo jednu borbu. Umesto opomene, dobio sam ovu kaznu oko tih misli, pre nekoliko dana i smireno je prihvatam. Tako je trebalo biti, i prihvatam sve u zivotu sto mi se desi. Zao mi je sto sam psovao, nipodastavao neke protivnike, bio gord zbog velikog uspeha u sportu i poznate bogate karijere, zao mi je. Drago mi je sto otkrivam Pravoslavlje, sto se polako bavim vrtlarstvom i sto organizujem humanitarne akcije. Nadam se da cu ipak proci dobro na ove dve hirurske intervencije, ali kako god da bude, zahvala sam za sve. Tesko mi je da koristim telefon pa ne zamerite ako se ne javljam i ne pisem, uskoro cu opet nadam se. Mir sa nama ☦️

A post shared by Dusan Dzakic (@dusan____dzakic) on Nov 14, 2019 at 5:04am PST