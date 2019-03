Lebronova nezainteresovanost u odbrani frustrira saigrače

"Kralj" je potpuno nezainteresovan u pojedinim situacijama i Lejkersi najverovatnije neće igrati u plej-ofu ove sezone, što će biti veliki udarac za Džejmsa.

Lebron, koji po mnogima više nije najbolji košarkaš današnjice, na meču protiv Los Anđeles Klipersa ponovo je imao neke loše defanzivne uloge, toliko loše da saigrači moraju da ga guraju kako bi igrao odbranu.

Takva, komična, situacija viđena je u četvrtoj četvrtini kada je Džejms "zaspao", a Kajl Kuzma je morao da ga "probud"i tako što ga je odgurnuo s leđa. Ovaj potez je urodio plodom jer je Danilo Galinari promašio, ali smo još jednom videli koliko su Lejkersi disfunkcionalni.

Kyle Kuzma pushes LeBron on defense and Patrick Beverley flexed on the Lakers as they lost again. 😨😨😨 pic.twitter.com/dBP0zzXzry

