Lebron odao počast Brajantu njegovim zakucavanjem od prije 19 godina

Lejkersi nisu uspjeli razveseliti vlastite navijače, ali su uprkos porazu ostali vodeća ekipa u Zapadnoj konferenciji. Utakmicu je obilježio Lebron Džejms posvetom Kobiju Brajantu.

Naime, najbolji igrač Lejkersa preslikao je fantastično zakucavanje nekadašnjeg najboljeg igrača ovog tima i tragično preminulog u helikopterskoj nesreći sredinom januara.

Džejms je ponovio akciju koju je Kobi Brajant odigrao prije tačno 19 godina. Isti koš, isto zakucavanje, isti Stejpls Centar i isti klub. Džejmsov potez oduševio je navijače Lakersa, ali i cjelokupnu američku javnost.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. 💜💛 pic.twitter.com/fj7HRmqv3c

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020