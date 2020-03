Lebron Džejms: Virus korona? Ja ne igram bez publike, vi kako hoćete

Ni SAD nisu isključene iz ove stuacije, pa su novinari pitali Lebrona Džejmsa šta misli o mogućnosti da se NBA mečevi igraju bez publike. Inače, Džejms je predvodio Lejkerse sa 37 poena do novog trijumfa.

- Da igramo bez publike? Ja neću igrati sigurno, možda moji saigrači hoće. Igram za navijače i zašto bi dolazio ako ih nema. Neka odluče šta hoće - rekao je Džejms.

LeBron James on possibility of NBA playing games behind closed doors because of coronavirus. LeBron: “I ain’t playing” if there are no fans pic.twitter.com/kpHg6bsFYO

— Mark Medina (@MarkG_Medina) March 7, 2020