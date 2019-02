Laslo Đere poslije pete set lopte trijumfovao u Rio de Ženeiru

Laslo Đere teniser iz Srbije osvojio je svoj prvi ATP trofej u karijeri. On je u finalu turniru u Rio de Ženeiru pobijedio Kanađanina Feliksa Aže-Aliesima sa 2:0, po setovima je bilo 6:3, 7:5.

Prvi set počeo je sa tri brejka nakon koja je Laslo Đere poveo sa 2:1, a prvi poen na svoj servis srpski teniser je osvojio u četvrtom gemu za vođstvo od 3:1. Već u narednom gemu Đere je osvojio još jedan brejk ta vođstvo od 4:1. Do kraja ovog seta oba tenisera su oduzela po jedan servis protivniku, a u takvoj igri Đere je slavio sa 6:3.

Drugi set Aže Alijesim otvorio je brejkom za vođstvo od 1:0, a Đere je uspio da vrati ovaj brejk u šestom gemu za izjednačenje od 3:3. Do rezultata 5:5 oba tenisera su zadržala svoj servis, a nakon sat i 52 minute Laslo je stigao do prve brejk lopte koju nije uspio iskoristiti. Odmah zatim imao je srpski teniser i drugu meč loptu koju nije iskoristio, a Kanađanin je uspio spasiti još jednu. U nastavku ovog gema, Đere je nakon greške Ažea Alijesima došao i do četvrte meč lopte, ali onda je srpski teniser uzvtatio na isti način i izbacio loptu u aut.

Nastavljena je drama u ovom gemu, a ovaj put je Đere spasio gem loptu i produžio gem, a potom je na drugi servis Kanađanina zaigrao agresivno i natjerao ga da izbaci loptu u aut što je bilo dovoljno za petu meč loptu. Ovu je Đere iskoristio za svoj prvi ATP trofej u karijeri.

Turnir u Rio de Ženeiru igrao se 1.786.690, a Đere će nakon ovog turnira napredovati za više od 50. mjesta, i od sutra će zauzimati 37. mjesto na ATP listi.