Lalatović se nada skorom povratku na teren, brojni klubovi "režu" plate

Optimizam ne napušta Nenada Lalatovića, trenera fudbalera novosadske Vojvodine. Uzda se, kaže, u najbolji scenario, uvjeren da će pošast koja se nadvila nad planetu, uskoro, biti iza svih nas i da ćemo se vrlo brzo vratiti svojoj svakodnevnoj rutini.

Za Lalatovića, to su sati i sati provedeni uz fudbalski teren. Ne krije da mu u "doba korone" nedostaje sve ono što sa sobom nosi trenerski posao u svijetu fudbalu, ali ukazuje na važnost, odgovornosti i disipline, u borbi koju vodimo ovih dana. Želje ne krije, pa kaže, da nikog srećnijeg od njega, ne bi bilo, kada bi se svom poslu vratio početkom maja.

"Prvo moramo da budemo optimisti i da se završi epidemije koja traje. Svi u ovom trenutku razmišljamo samo o tome. Ipak, kada nestane, onda moramo da razmišljamo o tome da nastavimo svoju životnu svakodnevnicu. Moj život je fudbal i molim se Bogu da sve ovo prođe, i da nas nazove i kažu da između prvog i sedmog maja možemo ponovo da se bavimo najljepšom sporednom stvari na svijetu. To su moje želje, a ja sam optimista. Kada se čovjek nečemu iskreno nada, i kada to želi punim srcem, onda ga Bog i nagradi", rekao je Nenad Lalatović, trener FK Vojvodina.

Lalatović kaže da su njegovi igrači s odlaskom na prinudnu pauzu, "zadužili" plan i program rada koji svakodnevo sprovode u djelo pod video nazdorom kondiconog trenera Saše Semerdije. Klub im je obezbijedio neophodne rekvizite za trening u kućnim uslovima, da bi, koliko je to moguće sačuvali nivo fizičke pripremljenosti, ali šef stručnog štabe "Voše", poručuje da će za povratak u pravu takmičarsku formu svima biti neophodno bar tri nedjelje po povratku sa pauze.

"Fudbaleri imaju program šta treba da rade u slobodno vrijeme kada mogu da izađu napolje, da se istrče. Mi, kao klub, organizovali smo se, pa smo svim igračima poslali, na kućnu adresu, bicikle da mogu da ih voze zbog aerobnog treninga i da održe formu koliko je to moguće. Naravno, to nije dovoljno, ali je dovoljno da im tijelo ne "zahrđa" dok su na pauzi. Prave pripreme imaće tek kad dođu kod mene. Kada vjerujete u sebe onda nema čega da se plašite. Moj cilj kada sam dolazio u Vojvodinu bio je da ovaj klub ponovo, nakon tri godine, izađe na evropsku scenu. Bili smo na dobrom put, spriječila nas je "korona, ali ja se ne plašim novog izazova da spremim tim za tri nedjelje i da ponovo budemo oni pravi", istakao je Nenad Lalatović, trener FK Vojvodina.

"Ako budemo trebali da prepolovimo plate-prepolovićemo ih", svjestan je Lalatović da bi s porazom "korone" mogao da usljedi novi udarac, onaj finansijski na klupski budžet. U srpskom fudbalu, tako nešto već su uradili beogradski "vječiti", a sličan scenario sprema se širom regiona, pa i u ovdašnjim klubovima. Prvi čovjek banjalučkog Borca, Vico Zeljković, gostujući u magazinu "Direktno", naše televizije, nije krio da u Platonovoj ulici, već pripremaju teren za razgovor sa svim fudbalerima, koji bi trebalo da se, putem video linka, održi naredne sedmice, a tokom kojeg će jedna od tema biti već najavljeno stezanje kaiša igračkom kadru.

"Postoji ideja, što se tiče marta i aprila, s obzirom da je jasno da se neće ni igrati ni trenirati u tom periodu, da se ide na smanjivanje plate za 50 odsto. Sem toga, postoji ideja, a neki klubovi su to već uradili, da se za ovaj period isplati plata u nivou prosječne u Republici Srpskoj, odnosnoe FBiH, u zavisnosti odakle klub dolazi, tako da ćemo da vidimo šta će biti. FIFA je dala preporuku da je to moguće, ali postoji "domino" efekat i Sud za sportsku arbitražu u Lozani, pa zbog toga moramo da budemo oprezni. Ja očekujem razumijevanje od igrače. Radi se o dobrim momcima i sigurno je da zajedničkim dijalogom treba da dođemo do rješenja. Možda sam ja djelovao grubo, ali, naravno, da mi nikoga nećemo prisiljavati na nešto niti možemo jednostranim potezom doći do rješenja, već samo uz obostrani dijalog", naglasio je Vico Zeljković, predsjednik FK Borac.

Zeljković kaže da će usljed novonastale situacije klupski budžet, za ovu takmičarku godinu, biti umanjen za oko 40 do 50 odsto. Ističe da, dan povratka na teren, niko ovog trenutka ne može da prognozira i da sve diktira borba sa Kovidom 19. Ipak, shodno preporukama UEFE da se prvenstva ipak privedu kraju na terenu, Zeljković poručuje da svima koji se bave fudbalom trenutno ostaje samo jedno-strpljenje, uz kako to već reče trener Vojvodine, Nenad Lalatović, nada da će sve sve ovo uskoro biti iza nas.