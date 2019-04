Lajović u finalu Mastersa u Monte Karlu

Srpski teniser Dušan Lajović izborio je plasman u finale Mastersa u Monte Karlu, pošto je u polufinalu sa 2:0 (7:5, 6:2) u setovima savladao Rusa Danila Medvedeva.

Lajoviću je plasman u finale Monte Karla ubjedljivo naveći uspjeh u karijeri.

Dušan je do trijumfa stigao nakon nestvarnog preokreta. Medvedev je u prvom setu imao prednost od 5:1 i djelovalo je da će rutinski stići do prednosti u setovima, međutim, uslijedio je veliki povratak srpskog tenisera. Lajović osvaja čak 10 gemova u nizu, osvaja prvi set i dolazi do ubjedljivih 4:0 u drugom. U finišu drugog seta rutinski odrađuje posao i zasluženo odlazi u veliko finale.

Protivnik Lajovića u finalu biće pobjednik meča u kom se sastaju Rafael Nadal i Fabio Fonjini.