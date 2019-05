Lajović četvrti teniser iz Srbije u trećem kolu

Uspješan niz srpskih tenisera na Rolan Garosu nastavio je i Dušan Lajović. Srpski teniser je savladao Eliota Benšetrija sa 3:0, po setovima je bilo 6:3, 6:3 i 6:4.



Lajović je u petom gemu došao do prednosti koju je čuvao sve do finiša seta. Francuz je tada opasno zaprijetio, imao je dvije lopte koje nije iskoristio i to se osjetilo u narednom gemu kada je opet izgubio svoj servis.

Na startu drugog seta velika borba. U drugom gemu Lajović je iskoristio četvrtu brejk loptu da povede 2:0, a zatim je potvrdio prednost na svoj servis. Do kraja ovog perioda Benšetri nije uspio da opasnije zaprijeti Dušanu Lajoviću koji je tako riješio i drugi set u svoju korist.

Treći set je donio veliku borbu i puno oscilacija. Lajović je uspio da u petom gemu napravi brejk ali je Francuz uzvratio u narednom. Zatim je srpski teniser sjajnim napadom došao do još jednog brejka i pri rezultatu 5:4 je servirao za pobjedu.

Benšetri je imao šansu da ostane u meču, došao je do brejk lopte, ali je Lajović sa tri dobra poteza uspio da dođe do pobjede i plasmana u narednu rundu. Naredni rival Dušana Lajovića je Saša Zverev.