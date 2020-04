Kuzmić: Možeš da se predaš ili da se boriš

Ognjen Kuzmić centar FMP-a na pozajmici iz Zvezde je toliko loših stvari preturio glave da je mnogo za tri života, a na za tri godine. Povreda koljena u Realu, operacije, oporavak, dvije izgubljene godine, teška saobraćajna nesreća, smrt oca, karantin zbog korona virusa.

Ipak, on kaže da je u glavi imao samo jednu stvar - borbu.

- Da je moglo bez toga, moglo je. Ali, šta da se radi. Bilo, pa prošlo. Važno je da sam sve to ostavio iza sebe.

- Pokušavam da se ne vraćam previše na sve to. Ali, da iskoristim iskustvo koje sam stekao. Na to je sada došao i ovaj virus, koji je sve paralisao.

- Na kraju, sve se svede na to da je porodica stub života - kazao je Kuzmić, a prenosi Žurnal.

Kuzmić ističe da mu je borba bila jedina opcija.

- Šta god da mislim i do kog god zaključka da dođem, vrijeme ne mogu da vratim. Sigurno neću dozvoliti da me to sputava na bilo koji način.

- Nema tu neke mudrosti. Možeš da se predaš ili da se boriš. Odluka je za mene bila laka. Najteže je vratiti se fizički, a poslije i psihički. A, to vuče jedno drugo. U svakoj muci imao sam podršku najbližih i to mi je pomoglo da pobijedim. Porodica mi je pomogla da sačuvam glavu, a za trening nema pomoći. To je do tebe - kaže Kuzmić.