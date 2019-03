Kuda ide FK Partizan?

Fudbalski klub Partizan dobio je trenera. Nasljednik Zorana Mirkovića je legendarni napadač Savo Milošević. Osim što je bio vrhunski igrač, Milošević je i potpuni početnik u trenerskom poslu. Pored toga, napravio je i veliki zaokret, jer je do juče bio u neprijateljskim odnosima sa ljudima koji vode Partizan.

Da se vratimo malo unazad. Na klupskim izborima prije dvije godine kada je biran predsjednik kluba, Savo Milošević je podržao kandidaturu Nenada Bjekovića. Na izbornoj Skupštini bio je najvatreniji u duelima sa Vladimirom Vuletićem i ostalim članovima sadašnje uprave na čijem je čelu predsjednik kluba Milorad Vučelić.

Očigledno je da su uspjeli da izgleda sve nesporazume, Savo je i prije imenovanja bio gost u svečanoj loži Partizanovog stadiona. Na isti način se svađao i mirio sa bivšim predsjednikom Partizana i Fudbalskog saveza Srbije Tomislavom Karadžićem, a kasnije i sa njegovim nasljednikom u Humskoj Draganom Đurićem.

Poslije Mirkovićeve ostavke, Partizan se našao u veoma teškoj pa i nezapamćenoj situaciji. Treneri se nisu nešto nudili i otimali da dođu na užarenu klupu u situaciji kada crno bijeli zaostaju 24 boda za Crvenom zvezdom, a ozbiljno kaskaju i za drugoplasiranim Radničkim. Realno je da Partizan završi na trećem mjestu ove sezone, a li više od toga brine loš igrački kadar, pasivnost u zimskom prelaznom roku te nepostojanje plana za narednu sezonu. Stvar koja najviše komplikuje je posao je i loša finansijska situacija. Da bi dogodine nastupio u evropskom kvalifikacijama, poslije monitoringa UEFA, Partizan mora da plati više od dva miliona evra na osnovu dugovanja. I fotelja sportskog direktora je ostala upražnjena. Kola su se slomila i na Ivici Ilievu koji je imao i dobrih i loših poteza. Uprava je pregovarala sa Sašom Ilićem koji je odbio da preuzem tu funkciju.

Legendarni kapiten Partizana iznio je jasnu strategiju čelnim ljudima kluba koji nisu dali garancije da to mogu ispoštovati. Jasno je i da klub ima velika dugovanja prema Iliću, ali je još jasnije da u ovom momentu u Humskoj nemaju viziju za budućnost.

Šta donosi Milošević? To niko ne može da kaže u ovom momentu. Činilo se da je Iliju Stolicu sati dijele od promocije u Humskoj, ali na kraju su propali pregovori. Miloševićevo ime je odjednom isplivalo i on će svoju trenersku karijeru započeti u klubu koji ga je afirmisao kao igrača i gdje je ostavio dubok trag. Savo je do danas obavljao funkciju potpredsjednika FSS i taj ugovor je raskinuo zbog novog poziva. Nedavno je izjavio da mu je plan da se okrene trenerskom poslu i sada je pred njim veliki izazov. Nedavno je stekao profi licencu, a kratko je asistirao Branku Brnoviću u reprezentaciji Crne Gore. Iako je prvobitno objavljeno da će mu u radu pomagati bivši selektor Srbije Radovan Ćurčić, to se ipak neće desiti, već će mu desna ruka biti Milan Đuričić, čovjek koji je između ostalog radio i u premijerligašu iz Bijeljine Zvijezdi 09.

Partizanova javnost je prilično zatečena imenovanjem Miloševića. Njemu do kraja sezone predstoji, prije svega, izazov u Kupu Srbije i da crno bijeli pokušaju osvajanjem tog trofeja da donekle izvade sezonu. Prethodnih dana oglašavali su se bivši igrači i treneri. Jedan od omiljenijih među navijačima desetak godina unazad je Radosav Petrović. Fudbaler Sportinga kaže da ga boli trenutna situacija.

"Kosa mi opada zbog Partizana. Bole me podjele, tri frakcije na tribinama, Skupština gdje su legende na različitim frontovima. Zaostajemo za Zvezdom, sezona bez Evrope, ali sve to ne bi bilo strašno da je ovo žrtva za bolje sutra i da znamo da će sutra biti bolje. Sada ni igrači nemaju podršku. Krivo mi je i kako se sve završilo sa Mirkovićem i Đukićem, takvi ljudi su potrebni Partizanu", rekao je Petrović prije nekoliko dana.

I čovjek koji je Partizanu donio posljednju duplu krunu, Marko Nikolić, trenutno trener Videotona, ponovio je da klub olako troši svoje legende. Počevši od Aleksandra Stanojevića pa na kraju do Mirkovića.

Oglasio se i Dragan Đurić koji nije imao ništa lijepo da kaže za Vučelića i njegove saradnike. Partizan je sa Miloševićem potpisao ugovor na godinu, ali šta trener može da donese ili pokvari u ovoj situaciji. Stručna javnost je jedinstvena u stavu da je Mirković bio pravo rješenje i da je izvukao maksimum iz limitiranog tima. Kako će se snaći Milošević i kako će ga dočekati publika, ostaje da se vidi.